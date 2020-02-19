رياضة | مورينو يورط فالنسيا قبل مواجهة أتلانتا في الدوري الأوروبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينو يورط فالنسيا قبل مواجهة أتلانتا في الدوري الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الإسباني رودريجو مورينو نجم هجوم فالنسيا غاب عن مران فريقه الأخير قبل التوجه إلى ميلان لمواجهة أتالانتا الإيطالي في مباراة الذهاب في دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت التقارير الصحفية أن مورينو المولود في البرازيل لم يشارك في مران الفريق بالإضافة إلى فرانسيس كوكيلين الذي أصيب في مواجهة الدوري الأخيرة أمام أتلتيكو مدريد والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، حيث يعاني النجم الدولي من مشكلة في الركبة اليمنى بينما تعرض كوكيلين لإصابة عضلية.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن الإصابات ضربت صفوف فالنسيا، حيث يعاني ألبرت سيلاديس المدير الفني لخفافيش فالنسيا من إصابة كل من المدافعين جابرييل باوليستا وإزيكييل جاراي والمهاجم مانو باييخو بالإضافة إلى الظهير أليساندرو فلورنزي.

وذكرت التقارير الصحفية أن فالنسيا تصدر المجموعة الثامنة في دور المجموعات على حساب تشيلسي وآياكس أمستردام الذي رحل للمنافسة في الدوري الأوروبي بينما حل أتالانتا وصيفا في المجموعة الثالثة خلف مانشستر سسيتي ومتفوقا على شاختار دونيتسك ودينامو زغرب.