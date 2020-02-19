رياضة | الأهلي ضد الزمالك.. الاختلافات الـ7 بين موقعة أبوظبي وآخر "قمة" في السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي ضد الزمالك.. الاختلافات الـ7 بين موقعة أبوظبي وآخر "قمة" في السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترقب الجماهير المصرية بشغف شديد المواجهة المنتظرة بين الأهلي والزمالك في لقاء السوبر المصري، والذي سيقام على أرضية ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي"، مساء الخميس الموافق 20 فبراير 2020، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة.

ويحمل لقاء الخميس بين الأهلي والزمالك طابع ثأري، حيث يسعي الفريق الأبيض للثأر من هزيمته أمام الفريق الأهلاوي في آخر قمة جمعتهما في السوبر المصري والتي أقيمت يوم 20 سبتمبر 2019 وحسمها المارد الأحمر بنتيجة 3-2 بقيادة مدربه السويسري رينيه فايلر وتوج بكأس البطولة للمرة الـ11 في تاريخه.

ماذا تغير في الأهلي والزمالك منذ آخر "قمة" في السوبر المصري؟

1- ستاد "محمد بن زايد":

تقام مباراة الأهلي ضد الزمالك يوم الخميس على ستاد "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية "أبوظبي"، بينما القمة الماضية بين "القطبين" في السوبر والتي أقيمت في سبتمبر الماضي أقيمت على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، وانتهت بفوز المارد الأحمر 3-2.

2- الزمالك بقيادة فرنسية:

يخوض الزمالك مباراته ضد غريمه التقليدي الأهلي مساء الخميس بقيادة فرنسية للمدرب باتريس كارتيرون، بينما كان يقود الفريق الأبيض فنيًا في لقاء "الديربي" الماضي بالبطولة المحلية المدرب الصربي "ميتشو" والذي رحل عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

3- كهربا بـ"القميص الأحمر":

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محمود عبد المنعم "كهربا" والذي لعب ضمن صفوف الزمالك في المواسم الماضية، يخوض مباراة الخميس بين القطبين في "قمة السوبر" بالقميص الأحمر، بعد انضمامه للنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

4- محمد عواد "احتياطيا":

بعدما كان الحارس الأساسي في "قمة السوبر" التي جمعت الفريقين في سبتمبر الماضي، سيكون حارس الفريق الأبيض محمد عواد على مقاعد البدلاء في اللقاء القادم بين الأهلي والزمالك، في ظل تألق محمد أبوجبل واعتماد الفرنسي باتريس كارتيرون عليه بشكل أساسي في المباريات الأخيرة.

5- صافرة نرويجية:

يدير مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل طاقم حكام نرويجي بقيادة الدولي سيفين أودفار موين، بينما أدار مباراة القمة الماضية بين الفريقين طاقم حكام ألماني بقيادة الحكم فليكس بريش.

6- هروب حمدي النقاز:

التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق وأحد عناصر التشكيلة الرسمية للفريق في مباراته السابقة ضد الأهلي بكأس السوبر، لن يكون حاضرا في موقعة الخميس بالإمارات وذلك بعد رحيله عن الفريق وفسخ تعاقده من طرف واحد بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.

7- ظهور الثنائي "أليو":

سوف تشهد قمة الخميس بين قطبي الكرة المصرية على ملعب "محمد بن زايد" ظهور بعض الوجوه الجديدة في صفوف الفريقين والذين لم يشاركوا في مباراة السوبر الماضية، وأبرزهم ثنائي الأهلي أليو ديانج وأليو بادجي واللذان يقدمان أداءًا جيدًا خلال الفترة الحالية ويتطلعان لحصد لقب البطولة رفقة الفريق الأحمر.