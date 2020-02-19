رياضة | اللجنة المنظمة للسوبر: لو أهلاوي اشترى تذكرة من مدرجات الزمالك سيرتدي تيشيرت الأبيض

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اللجنة المنظمة للسوبر: لو أهلاوي اشترى تذكرة من مدرجات الزمالك سيرتدي تيشيرت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد جمهور الكرة المصرية لمتابعة مباراة كبيرة تجمع بين الأهلي والزمالك ببطولة كأس السوبر المصري، فى لقاء سيقام على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، تحت قيادة الحكم النرويجي سيفين أودفار موين.

وكشف سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري في الإمارات، حقيقة شراء جماهير الأهلي لتذاكر من مدرجات نادي الزمالك.

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وكشف العريفي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "لو حد من الأهلي اشترى تذاكر مدرجات الزمالك يجب دخوله المباراة بتيشرت الزمالك او الملابس العادية ولا يسمح بدخوله بتيشرت الأهلي داخل مدرجات الزمالك".

وأتم: "لا يسمح للشخص الواحد بشراء أكثر من 5 تذاكر".