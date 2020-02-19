رياضة | فان دايك يتوعد أتليتكو مدريد في مباراة الإياب بالانفيلد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان دايك يتوعد أتليتكو مدريد في مباراة الإياب بالانفيلد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توعد اللاعب الهولندي فيرجيل فان دايك لاعب فريق ليفربول الإنجليزي منافسه فريق أتليتكو مدريد الإسباني بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الأخير بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو بدوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك في تصريحات صحفية : "لايزال لدينا 90 دقيقة أخرى لوضع الأمور في نصابها الصحيح، وعلينا أن نظل واثقين تمامًا من تحقيق التأهل".

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وأضاف: "كنا نعرف أنها ستكون معركة حقيقية الليلة، وخاصة هنا على أرضهم مع المشجعين خلفهم، وبكل تأكيد لم يساعدنا قبول الهدف من الركنية".

وتابع : "الفرصة الأولى لهم ولم تكن حتى فرصة سجلوا منها الهدف فبعض الحظ كان معهم، ولكنه يُحتسب كان صعبًا الخسارة بهدف مثل هذا".