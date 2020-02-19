رياضة | كلوب يكشف سر خروج ماني في بداية الشوط الثاني ضد أتليتكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يكشف سر خروج ماني في بداية الشوط الثاني ضد أتليتكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن سر استبداله للاعب السنغالي ساديو ماني لاعب الفريق في بداية الشوط الثاني خلال مواجهة فريق أتليتكو مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا.

وحقق فريق أتليتكو مدريد فوزا صعبا على حساب فريق ليفربول بنتيجة 1-0 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الواندا متروبوليتانو.

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وقال كلوب في تصريحات صحفية : "ساديو ماني كان مستهدفاً لقد ارادوا ان يحصل على بطاقة صفراء ثانية بعد حصوله على الأولى مباشرة".

وأضاف : "بصراحة يجب ان تكون قوياً مثل الحكم الذي ادار المباراة الليلة بأجواء كهذه، ‏ونعم لقد استحقيت بطاقتي الصفراء، ولقد كانت لحظات شديدة".