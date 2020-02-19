رياضة | أهداف مباراة - بوروسيا دورتموند 2 × 1 باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - بوروسيا دورتموند 2 × 1 باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للهزيمة من فريق بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السيجنال ادونا بارك ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيفقد الفريق الباريسي الثنائي ( ماركو فيراتي - توماس مونييه) خلال مباراة الإياب ضد بوروسيا دورتموند والتي ستقام على ملعب حديقة الأمراء بعد حصولهما على البطاقة الصفراء.

وحصل ماركو فيراتي على البطاقة الصفراء في الدقيقة 89 من المباراة، وأيضاً حصل توماس مونييه على البطاقة في الدقيقة 87.

ويقدم الخليج 365 الرياضي أهداف مباراة باريس ودورتموند من خلال الفيديو التالي: