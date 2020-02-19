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رياضة | باريس سان جيرمان يفقد ثنائي ناري ضد بوروسيا دورتموند في الإياب بدوري الأبطال

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تعرض فريق باريس سان جيرمان الفرنسي للهزيمة من فريق بوروسيا دورتموند الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب السيجنال ادونا بارك ضمن منافسات ذهاب دور الثمن نهائي من بطولة .

 

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وسيفقد الفريق الباريسي الثنائي ( ماركو فيراتي - توماس مونييه) خلال مباراة الإياب ضد بوروسيا دورتموند والتي ستقام على ملعب حديقة الأمراء بعد حصولهما على البطاقة الصفراء.

 

وحصل ماركو فيراتي على البطاقة الصفراء في الدقيقة 89 من المباراة، وأيضاً حصل توماس مونييه على البطاقة في الدقيقة 87.

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