شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج مباريات الثلاثاء 18 / 2 / 2020 في جميع البطولات والان مع التفاصيل

الأربعاء 19 فبراير 2020 أقيمت يوم الثلاثاء 18 / 2 / 2020 أكثر من مباراة شيقة على المستوى العربي والآسيوي وكذلك المستوى الأوروبي ويرصد لكم موقع الخليج 365 في السطور التالية أبزر ما جاء في نتائج مباريات الثلاثاء 18 / 2 / 2020 .

دوري أبطال أوروبا بروسيا دورتموند الألماني 2-1 باريس سان جيرمان الفرنسي أتلتيكو مدريد الإسباني 1-0 ليفربول الإنجليزي دوري أبطال آسيا العين الإماراتي 1-2 النصر السعودي Advertisements السد القطري 3-0 سباهان أصفهان الإيراني التعاون السعودي 2-0 الدحيل القطري الشارقة الاماراتي 2-2 بيرسبوليس الإيراني كأس العرب تحت 20 عاماً السعودية 4-0 فلسطين السودان 0-2 ليبيا الجزائر 1-4 مصر الإمارات 0-0 السنغال .

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