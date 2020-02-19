أول تعليق من هالاند بعد ثنائية سان جيرمان

الأربعاء 19 فبراير 2020

قال النرويجي إيرلينج هالاند لاعب الفريق الاول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند الألماني أنه سعيد للغاية بتسجيل الهدفين في شباك باريس سان جيرمان في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سيجنال إيدونا بارك لحساب مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا .

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وأكمل اللاعب الذي حصل على جائزة الأفضل في المباراة أنه سعيد للغاية بالحصول على تلك الجائزة ولكن مازال يشعر بأنه قادر على تقديم عطاء أفضل من ذلك بكثير وأن لديه بعض المواهب يريد أن يظهرها في المباريات الصعبة والهامة ويجب أن يقوم بالعمل بجد من أجل المزيد من النجاحات .

على الرغم من فوز فريقه إلا أنه إعترف بإن نتيجة 2-1 تضع أسود الفيستيفال على حافة الخطر مشيراً في الوقت الذاته إلى قوة الفريق الباريسي الهائلة وقدرته على تعويض هزيمه الإياب .

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين تقام يوم الحادي عشر من شهر مارس على ملعب حديقة الأمراء لتحديد هوية الفريق المتأهل للدور ربع النهائي .