نيمار يتفوق على أساطير البرازيل في التشامبيونزليج

الأربعاء 19 فبراير 2020

عزز البرازيلي نيمار جونيور تفوقه على أساطير البرازيل في تاريخ دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وذلك بعد أن سجل هدفاً في شباك بروسيا دورتموند في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد سيجنال إيدونا بارك لحساب مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من أعرق المسابقات الأوروبية .

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وقالت شبكة سكواكا الخاصة بالإحصائيات أن حصيلة الأهداف التي سجلها نيمار في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وصلت إلى 34 هدفاً بقميص فريقي برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي .

ولفتت الشبكة إلى أن نيمار أحرز في البطولة أكثر من مجموع ما سجله الظاهرة رونالدو صاحب الــ14 هدف ورونالدينيو الذي دون على 18 هدف فقط .

يذكر أن نيمار سبق وأن حصل على بطولة دوري أبطال أوروبا 2015 رفقة البلوجرانا وسبقه للحصول على تلك البطولة رونالدينيو في عام 2006 فيما عجز رونالدو طوال مسيرته عن الفوز بالبطولة .