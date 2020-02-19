اخبار الرياضه

نيمار يتفوق على أساطير البرازيل في التشامبيونزليج

0 نشر
محمد أيمن 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن يتفوق على أساطير البرازيل في التشامبيونزليج والان مع التفاصيل

الأربعاء 19 فبراير 2020

عزز البرازيلي نيمار جونيور تفوقه على أساطير البرازيل في تاريخ لكرة القدم وذلك بعد أن سجل هدفاً في شباك بروسيا دورتموند في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب إستاد سيجنال إيدونا بارك لحساب مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي من أعرق المسابقات الأوروبية .

Advertisements

وقالت شبكة سكواكا الخاصة بالإحصائيات أن حصيلة الأهداف التي سجلها نيمار في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وصلت إلى 34 هدفاً بقميص فريقي الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي .

ولفتت الشبكة إلى أن نيمار أحرز في البطولة أكثر من مجموع ما سجله الظاهرة رونالدو صاحب الــ14 هدف ورونالدينيو الذي دون على 18 هدف فقط .

يذكر أن نيمار سبق وأن حصل على بطولة دوري أبطال أوروبا 2015 رفقة البلوجرانا وسبقه للحصول على تلك البطولة رونالدينيو في عام 2006 فيما عجز رونالدو طوال مسيرته عن الفوز بالبطولة .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيمار يتفوق على أساطير البرازيل في التشامبيونزليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا