شكرا لقرائتكم خبر عن بوروسيا دورتموند يفوز على باريس سان جيرمان 2-1 في دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق بوروسيا دورتموند الألماني على ضيفه باريس سان جيرمان 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الثلاثاء، على ملعب «سيجنال ايدونا بارك»، في ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أحرز ثنائية دورتموند، ايرلينج هالاند في الدقيقتين 69 و77، وهدف الفريق الفرنسي نيمار دا سيلفا في الدقيقة 75. ومن المقرر أن تقام مباراة العودة 11 مارس المقبل على ملعب بارك دى برانس بفرنسا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بوروسيا دورتموند يفوز على باريس سان جيرمان 2-1 في دوري أبطال أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.