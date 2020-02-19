مرتضى منصور: الاخوان يحاولون اشعال الفتنة بين جماهير القطبين

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جدة - عمرو شويل طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بنبذ الاحتقان المتوقع أن يصاحب قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك قائلا: "احنا مصر وبنلعب في دولة شقيقة".
وعاتب منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: " خالد الغندور على نشر تصريح لشريف عبد الفضيل قائلا: "احنا بنهدي الوضع وقناة الزمالك قناة محترمة ولاعبي الزمالك طول عمرهم رجالة، وشريف عبد الفضيل كان بيموت عشان ييجي الزمالك".
ووجه رئيس الزمالك رسالته إلى الغندور : "عبد الفضيل زيه أحمد بلال ترافعت عنه في المحاكم وكان مهدد بالسجن، وبيهاجم في مصطفى محمد، وفيه لعيبة كويسة في الأهلي زي رمضان صبحي".
أردف: ما يحدث خطة جديدة من الإخوان المسلمين بعد فشل إشعال فتنة طائفية في مصر، واتجهوا لاشعال الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك، قائلا: "فرحان بيه الاهلاوية اللي في أبو ظبي تعاملوا ازاي مع لعيبة الزمالك وجمهور الزمالك نفس القصة".
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