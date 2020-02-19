شكرا لقرائتكم مرتضى منصور لـ محمد فضل: الأهلي والزمالك مش هيلعبوا القمة غصب عنهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة إلى محمد فضل عضو اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة قائلا: " لا يا محمد فضل الأهلي والزمالك مش هيلعبوا قمة الدوري غصب عنهم، الأهلي عنده مصيبة اسمها صن داونز وانا عندي مصيبة اسمها الترجي ومش هنلعب غصب عننا".

قال منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "فضل عنده فكرة ان 60% من تذاكر الزمالك متباعتش وعيب يا محمد تروج كلام مش حقيقي وانا مش هتكلم عشان ابوه محترم وكان صديقي وعيب عشان تحاول تحبط جماهير الزمالك، واللي مش هتقل عن جماهير الأهلي.

تابع: " عايز تقول الزمالك ملوش شعبية في الامارات مش مظبوظ وشعبيته متقلش عن شعبية الأهلي في أي مكان وانت لجنة مؤقتة متتكلمش كتير".

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أردف: " حاسس انه موضوع التذاكر فيه لعب ولغط فيه ناس دخلوا على السيستم وسرقوا عقود لاعبي الزمالك وممكن يكون حصل ده في الامارات".