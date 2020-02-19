شكرا لقرائتكم جمال حمزة: السوبر المصري أقوى من الإفريقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعتقد جمال حمزة نجم الزمالك السابق أن مباراة السوبر المصري التي تجمع الأهلي والزمالك ستكون أقوى في الشد العصبي من مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي، مشيرا إلى أن قمة السوبر ستكون أقوى وتحتاج تركيز اعلى وهدوء أكثر.

قال حمزة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك ، "مع احترامي المباراة بيبقى فيها شدة لانها بطولة خاصة، وده اللي بيصعب مباراة الفريقين ده غير انها مباراة ببطولة".

تابع: من المتوقع أن تصل المباراة لركلات الترجيح، لأن الفروق بين الفريقين على المستوى الفني تكاد تكون متساوية، خاصة مع ارتفاع معنويات الزمالك عقب التتويج بالسوبر الإفريقي على حساب الترجي.