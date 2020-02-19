شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يفسخ عقد «آي 3 فنتشورز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن رئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، فسخ العقد مع شركة العلاقات العامة «آي 3 فنتشورز»، على إثر تقارير بأنها استُخدِمت لتوجيه انتقادات للاعبين حاليين وسابقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي. يأتي ذلك غداة نفي النادي تقريراً لإذاعة كادينا سير كاتالونيا، تحدثت فيه عن تعاقده مع الشركة التي أشرفت على «عشرات» الحسابات لتحسين صورة بارتوميو عبر مهاجمة لاعبين مثل قائد الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمدافع جيرارد بيكيه.

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