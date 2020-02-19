شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج فى الإسماعيلى لتجهيز أحمد أيمن لموقعة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع التونسى أكرم العلياوى، مخطط أحمال النادى الإسماعيلى، برنامجا بدنيا لـ أحمد أيمن لاعب الدراويش لتجهيزه لمباراة بيراميدز المقرر لها الخامسة عصر الجمعة المقبل بدور الستة عشر لكأس مصر على استاد الإسكندرية، حيث يعانى اللاعب من الإصابة التى تعرض لها بتمزق فى العضلة الخلفية فى لقاء بيراميدز التى خسرها الدراويش بهدف دون رد بالدوري.

ويواصل اليوم الأربعاء فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز تدريباته استعداداً لمواجهة بيراميدز، وكان المدرب الفرنسى قد منح لاعبيه راحة من المران الإثنين الماضى عقب الفوز على الرجاء المغربى بهدف دون رد فى ذهاب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية"، والتى أقيمت على استاد الإسماعيلية مساء الأحد الماضى.

ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين فى المغرب يوم 15 مارس المقبل، لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.

وكان الإسماعيلى قد تأهل لقبل نهائى البطولة العربية على حساب الاتحاد السكندرى بعدما فاز فى مجموع مباراتى الذهاب العودة بهدف نظيف بينما تأهل الرجاء البيضاوى المغربى بالرغم من الخسارة بهدف نظيف أمام مولودية الجزائر، لكنه كان قد فاز فى الذهاب خارج الأرض بنتيجة 2-1، ليخطف التأهل بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

Advertisements

ونجح الإسماعيلى فى أن يصبح وصيفًا للبطولة العربية فى عام 2003 حينما خسر اللقب أمام الصفاقسى التونسى بركلات الجزاء الترجيحية، بعد انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل السلبى.

وبعيداً عما سبق، أعرب الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للنادى الإسماعيلى عن سعادته وارتياحه بتحقيق الفوز على الرجاء المغربى بالإضافة إلى عدم استقبال أى هدف، وقال جوميز: "حققنا فوز هام على فريق كبير رغم عدم وصول الأداء للشكل المطلوب فى معظم مجريات اللقاء وخاصة فى الشوط الأول".

وأضاف: "نجحنا فى خلق أكثر من فرصة فى الشوط الثانى وكنت اتمنى زيادة فارق الأهداف قبل المواجهة الصعبة التى تنتظرنا فى المغرب منتصف الشهر القادم".

واختتم: "نحتاج للروح التى ظهرت على لاعبى الفريق فى قادم المباريات المحلية بالإضافة إلى مباراة الإياب، والتأهل سيكون هدية لجمهور الدراويش الرائع".