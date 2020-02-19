شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك يطالب بنذ الاحتقان قبل مواجهة السوبر أمام الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بنبذ الاحتقان المتوقع أن يصاحب قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، " احنا مصر وبنلعب في دولة شقيقة". عاتب منصور في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: " خالد الغندور على نشر تصريح لشريف عبد الفضيل قائلا: احنا بنهدي الوضع وقناة محترمة ولاعبي الزمالك طول عمرهم رجالة، وعبد الفضيل كان بيموت عشان ييجي الزمالك. Advertisements أردف: ما يحدث خطة جديدة من الجماعة الارهابية بعد فشل إشعال فتنة طائفية في مصر، واتجهوا لاشعال الفتنة بين جماهير الأهلي والزمالك، ووجه رسالته إلى عبد الفضيل: "يا بني عيب وهنكلم كبير مين عندك، واللي فرحان بيه الاهلاوية اللي في أبو ظبي تعاملوا ازاي مع لعيبة الزمالك وجمهور الزمالك نفس القصة". وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المقرر إقامتها فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس المقبل، ، على استاد محمد بن زايد فى مدينة أبو ظبي بالإمارات.

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