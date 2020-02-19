رئيس لجنة الحكام يعلن حصول 52 حكما على رخصة الـ "var"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن اتحاد الكرة أصبح لديه 17 حكم ساحة، 19 حكم فيديو، 16 حكم مساعد فيديو، بمجموع 52 حكما.

في سباق مختلف، كشف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة أن مباريات الدورى ستشهد تواجد 6 حكام مع بداية تقنية الفار منهم 4 فى الملعب وحكمان فى غرفة الفيديو.

وكشف الغندور أن مسئولى الجبلاية يعملون جاهدين خلال الفترة الجارية من أجل تطبيق تقنية حكم الفيديو "var" بداية من الدور الثاني بمسابقة الدوري المصري الممتاز، وأن هناك شكوكا حول تطبيق تقنية حكم الفيديو بداية من الدور الثانى وأن تطبيقه من الدور الثانى قرار غير رسمى حتى الآن.

حضر مندوب من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إلى القاهرة لحضور اختبار وتدريبات الحكام على تقنية الـvar ، فى حضور وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام. وتم البدء العملى فى استخدام التقنية فى حضور مندوب من الفيفا من اجل منح الحكام رخصة الفار المعتمدة من الفيفا.