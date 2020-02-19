شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة السوبر.. تاريخ الحكام الأجانب في القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترقب محبى و عشاق الساحرة المستديرة المواجهة المنتظرة بين فريقا الأهلى و الزمالك في السوبر المحلى و المقرر إقامتها يوم الخميس في السادسة مساءا على ملعب محمد بن زايد بالإمارات .

ويقود اللقاء تحكيميا االنرويجي سيفين أودفار موين ويعاونه مواطنيه: ماجنوس لاندبرج، وكيم توماس، بينما سيكون توري هانسن حكماً رابعًا ، فيما تم إسناد حكم الفار إلى فريق كرواتي يضم الثنائي: جوران جابريلو وميرو جرجيتش.

و يرصد الخليج 365 تاريخ الحكام الأجانب مع القمة في التقرير التالى :

يرجع تاريخ الحكام الأجانب مع القمة إلى عام 1955 حين تم اختيار الحكم الإنجليزي ماكميلان لإدارة مباراة القمة، بقرار من المشير عبدالحكيم عامر رئيس اتحاد الكرة وقتها ،في القمة التي شهدت طرد نجمي الأهلي الراحلين حلمي أبوالمعاطي والمايسترو صالح سليم.

و أدار لقاءت القمة من قبل حكام مختلفة و لكن الأغلبية جاءت لحكام إيطاليا ، حيث أدارو حوالى 18 لقاء يليهم فرنسا 7 مواجهات ثم اليونان وألمانيا 6 بعد ذلك يأتي حكام اسكتلندا بـ5 مباريات، ثم الحكام الإنجليز والمجر بـ 4 مباريات، وهناك حكام تركيا ويوجوسلافيا وإسبانيا والدنمارك وبلجيكا والمجر برصيد لقائين، ثم تتساوي دول والنمسا وكرواتيا وسلوفاكيا وسويسرا وصربيا والنرويج حيث أدار حكام هذه الدول مباراة وحيدة و تاتى للنروج الثانية في قمة السوبر .

ومن أبرز الحكام الإيطاليين الذين أدارو لقاءات الزمالك مع الأهلي باولو كازارين واينولين ومولجانو الذي قاد القمة في مواجهتين عامي 1975 و1980 وآخرهم الحكم نيكولا ريزولى.

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ومن ابرز الحكام الفرنسيين الذي كان أشهرهم على الإطلاق ميشيل فوترو الذى أدار قمة الدور الأول موسم 1986/1987 ومواطنه مارك باتا صاحب أسرع وطرد في تاريخ لقاءات الأهلي والزمالك والتي انسحب الزمالك بعدها في الدقيقة الأولى من عمر لقاء القمة في الدور الثاني موسم 1998/1999 .

ومن أشهر حكام القمة يأتي أيضا الدنماركي كيم ميلتون نيلسن الذي قاد الكلاسيكو مرتين عامي 1998 و1999 والاسكتلندي دالاس والبلجيكي ديبلكير الذي أدار القمة مرتين متتاليتين.

كما كان للحكام االعرب أيضاً تواجدفي مباريات القمة بدء من التونسي عبد العال ناصري الذي أدار القمة رقم 65 التي انتهت بالتعادل السلبي في 29 يناير 1990، وبالسوري جمال الشريف الذي أدار القمة 67، مرورا بالمغربيين محمد بحار وعبد الرحيم العرجون والإماراتي عبد العزيز الملا الذي أدار لقاء القمة رقم 71 في يونيو 1993.

اما الأوغندي تشالز ماسيمبي فأدار أدار القمة 73 في الدور الأول للدوري موسم 94ـ 95 والتي انتهت بالتعادل السلبي.

و ادار القمة 109 أ الحكم ا الفرنسى شابرون تونى القمة، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق ، بينما القمة 110 فقد أدارها الصربى ميليوراد مازبيتش بموسم 2015- 2016، أما القمة 111 فأدارها المجرى فيكتور كاساى.

و ادار المجرى فيكتور كاساى لقاء القمة رقم 113، أما القمة رقم 114 فقد أدارها الحكم الدولي الاسكتلندي ويليام كولوم، موسم 2016 – 2017 ، بينما أدار الإيطالى ديفيد ماسا القمة رقم 115،.