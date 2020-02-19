شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قواعد السلوك والمواد الممنوعة فى لقاء السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مجلس أبو ظبى واللجنة المنظمة لمباراة السوبر المحلى بين الأهلى والزمالك، المقرر لها فى السابعة مساء الخميس المقبل، على استاد محمد بن زايد، فى لقاء تحديد بطل السوبر المحلى، قواعد السلوك التى يجب على المشجعين اتباعها، وكذلك قائمة المواد الممنوعة والمحظور استخدامها حفظًا على سلامة المشجعين، والتى جاءت كالتالى..

قواعد السلوك

- التعاون خلال التفتيش الأمنى

- الجلوس فى المقعد المخصص حسب التذكرة

- ابراز التذكرة عند الطلب

- التعاون عندما يطلب منك الانتقال لمقعد أخر لأسباب أمنية

- لا يسمح بالتدخين وذلك يشمل السجائر الالكتروينة

- ابقاء كافة السلالم والممرات ومخارج الطوارئ خالية فى جميع الأوقات

- تفتح الأبواب فى تمام الساعة الخامسة مساءًا

- البقاء خارج الأماكن الممنوعة ضمن الاستاد

قائمة المواد الممنوعة

- المواد التى قد تعرض السلامة العامة للخطر

Advertisements

- المظلات وعصى السيلفى

- لفافات الورق

- شاحن الهواتف

- السجائر الإلكترونية

- سوارى الأعلام أكثر من 50 سم

- المواد الترويجية أو الإعلانية

- الكرات بمختلف أنواعها

- العطور ومستحضرات التجميل

- المأكولات والمشروبات

وتضم قائمة الزمالك كل من محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع ، و طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفي محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.

وفيما يخص قائمة الأهلى فتضم "شريف إكرامى – محمد الشناوى – على لطفى – رامى ربيعة – محمود متولى – ياسر إبراهيم – أحمد فتحى – محمد هانى – أيمن أشرف – على معلول – حسام عاشور – عمرو السولية – أليو ديانج – محمد مجدى أفشة – حسين الشحات – جيرالدو – جونيور أجايى – رمضان صبحى – محمود عبدالمنعم ( كهربا) – وليد سليمان – مروان محسن – أليو بادجى – محمود وحيد – أحمد الشيخ".