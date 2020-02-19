شكرا لقرائتكم خبر عن إينو يكشف قصة الـ 40 سندوتش كبده وسجق بمعسكر الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

كشف معتز اينو، لاعب الأهلي والزمالك السابق ، عن أحد المقالب التي تعرض لها من لاعبي الأهلي عندما كان لاعباً في المارد الأحمر .

وقال اينو في تصريحات تليفزيونية : "كان يوم في التمرين أنا بخلص متأخر بعد التمرين وهما دخلوا بدري غرف خلع الملابس" ، وتابع: "ركبت العربية وروحت وخلال خلع الحذاء في المنزل لقيته لازق، وطلع أنهم واضعين لي كولا في الحذاء"

وأضاف لاعب الأهلي والزمالك السابق ، أن غرفته مع حسام عاشور قائد الفريق الأحمر ، دائما تحتوي على الأكل والتسالي في معسكرات الأهلي، قائلاً "في يوم جبنا سندوتشات عبارة عن 40 كبدة و40 سجق" .

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وعن مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو ، قال إينو "ارفض انضمام صلاح خاصى أن المنتخب قادر على التألق ولا انصح بضمه، اكيد هيفرق مع المنتخب ولكن مش لازم يضمه".

وتابع ، أنصح الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بانضمام الثنائي محمد الشناوي حارس مرمي الاهلي وطارق حامد لاعب وسط الزمالك .