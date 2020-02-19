إينو يكشف قصة الـ 40 سندوتش كبده وسجق بمعسكر الأهلي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال اينو في تصريحات تليفزيونية : "كان يوم في التمرين أنا بخلص متأخر بعد التمرين وهما دخلوا بدري غرف خلع الملابس" ، وتابع: "ركبت العربية وروحت وخلال خلع الحذاء في المنزل لقيته لازق، وطلع أنهم واضعين لي كولا في الحذاء"
وأضاف لاعب الأهلي والزمالك السابق ، أن غرفته مع حسام عاشور قائد الفريق الأحمر ، دائما تحتوي على الأكل والتسالي في معسكرات الأهلي، قائلاً "في يوم جبنا سندوتشات عبارة عن 40 كبدة و40 سجق" .
وعن مشاركة محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزي مع المنتخب الاولمبي في اولمبياد طوكيو ، قال إينو "ارفض انضمام صلاح خاصى أن المنتخب قادر على التألق ولا انصح بضمه، اكيد هيفرق مع المنتخب ولكن مش لازم يضمه".
وتابع ، أنصح الجهاز الفني للمنتخب الاولمبي بانضمام الثنائي محمد الشناوي حارس مرمي الاهلي وطارق حامد لاعب وسط الزمالك .
وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المقرر إقامتها فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس المقبل، ، على استاد محمد بن زايد فى مدينة أبو ظبي بالإمارات.
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