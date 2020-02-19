شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد : فرصة مشاركة رمضان صبحي في السوبر "ضئيلة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأضاف ضياء السيد، في تصريحات تليفزيونية ، إن فرصة مشاركة رمضان صبحي لاعب الأهلي ، مع بداية المباراة، تبدو ضئيلة، لعدم جاهزية اللاعب بشكل كامل، ومشاركته بالتدريبات الجماعية خلال الفترة الماضية.
وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المقرر إقامتها فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس المقبل، ، على استاد محمد بن زايد فى مدينة أبو ظبي بالإمارات.
وأوضح ضياء السيد، إن تجزيئ المباراة وعدم الإندفاع منذ بدايتها، مطلوب، من أجل حسم المباراة، خاصة انها قد تمتد حتى ركلات الجزاء، مشيرا إن أداء الزمالك أمام الأهلى لن يتغير عما قدمه خلال لقاء الترجي، بالإعتماد على الدفاع، والإعتماد على الهجمات المرتدة المنظمة.
وأكد ضياء السيد، إن من يؤمن دفاعه بشكل أقوي، سيكون صاحب الحظ الأوفر فى التتويج باللقب.
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