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فيديو.. المصريون والإماراتيون يتابعون مباراة صلاح على المقاهي

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

شهدت احدي المقاهي بابو ظبي تواجد عدد من المصريين و الإماراتين بمتابعة النجم المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي في مباراة أتليتكو مدريد بدوري ابطال أوروبا ،وتفاعل المصريين و الإماراتيين مع لمسات محمد صلاح خلال مباراة ليفربول و أتليتكو .

 

حقق فريق أتلتيكو مدريد الإسباني فوزا صعبا على نظيره ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح بنتيجة 1-0، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" ضمن منافسات ذهاب دور الستة عشر من مسابقة "تشامبيونزليج".

 

وشارك النجم المصري محمد صلاح لمدة 72 دقيقة وكان اللاعب الأخطر من الريدز على مرمى الخصم، قبل أن يخرج ويحل تشامبرلين بدلا منه.

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الهدف الوحيد جاء بعد مضي 4 دقائق فقط من خطأ فادح لمدافعي الريدز، ليستغله ساؤول نيجويز ويضع هدف فريقه الأول.

 

وألغى حكم المباراة هدفا سجله النجم المصرى محمد صلاح خلال المباراة وجاء الهدف في الدقيقة 26، حيث وصلت الكرة لفيرمينو الذى كمررها إلى صلاح ليضعها في الشباك، ولكن اللاعب البرازيلي كان في وضع تسلل ليتم إلغاء الهدف.

 

كما أتيحت فرصة خطيرة لصلاح في الدقيقة 35 ليسجل التعادل، وقد سددها مباشرة في المرمى إلا أن الكرة اصطدمت في رأس أحد مدافعي الروخيبلانكوس.

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