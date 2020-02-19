شكرا لقرائتكم خبر عن إينو: شجعت الزمالك أمام الترجي .. واتمنى تتويج الأهلي بالسوبر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد معتز اينو لاعب الأهلي والزمالك السابق ، أنه ساند نادي الزمالك خلال لقاء الترجي التونسي في السوبر الإفريقي ، مشيراً إلى أنه الفريق الأبيض يمتلك روح كبيرة بعد التتويج بالسوبر قبل مواجهة الأهلي .

وتترقب الجماهير المصرية المواجهة المنتظرة بين فريقى الأهلى والزمالك فى السوبر المحلى المقرر إقامتها فى تمام الساعة السابعة مساء يوم الخميس المقبل، ، على استاد محمد بن زايد فى مدينة أبو ظبي بالإمارات. جدير بالذكر أن الأهلي يخوض المباراة بصفته حامل لقب بطولة الدوري المصري الممتاز فيما يشارك الزمالك كبطل لكأس مصر، وذلك عن موسم 2018-2019.

وقال اينو في تصريحات تليفزيونية : "الزمالك قادر على الفوز بالسوبر ويمتلك لاعبين كبار من الناحية الفنية في جميع المراكز"، مضيفاً أن مصطفي محمد مهاجم مهاجم الفريق الأبيض من المهاجمين المميزين في الوقت الححالي بالإضافة إلي خطورة كل من الثنائي يوسف أوباما وأشرف بن شرقي .

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وأعرب إينو ، عن تمنياته لفوز الأهلي علي الزمالك في السوبر المحلي خاصة أن الفريق الأحمر يمتلك أيضاً عناصر مميزة .

وتضم قائمة الزمالك كلا من: محمود جنش - محمد أبو جبل - محمد عواد - محمد صبحي فى حراسة المرمي.، محمود علاء - محمد عبد الغني - محمود الونش - محمد عبد السلام - أحمد عيد - حازم إمام - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة فى خط الدفاع، وطارق حامد - فرجاني ساسي - محمد حسن - أحمد زيزو - محمد أوناجم - محمود عبدالرازق شيكابالا - يوسف أوباما - إسلام جابر - كريم بامبو - مصطفي فتحي - أشرف بن شرقي - محمد عنتر في خط الوسط ، ومصطفى محمد - عمر السعيد - كاسونجو في خط الهجوم.