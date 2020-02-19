مرتضى منصور يشن هجوما عنيفا على عبدالفضيل وفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

شن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما على شريف عبدالفضيل، لاعب الأهلي السابق، بعد التصريح الذي أكد خلاله أن لاعبي الفريق الأبيض يخشون من القميص الأحمر في مباريات القمة.

ويلتقي الزمالك حامل لقب كأس مصر مع الأهلي حامل لقب الدوري يوم الخميس المقبل على ملعب استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال مرتضى في تصريحات هاتفية لقناة "الزمالك": "شريف عبدالفضيل قال إن لاعبي الزمالك تخشى من الفانلة الحمراء، هو لاعب كومبارس، لاعبو الزمالك (رجالة طول عمرهم)".

وأضاف: "من الذي يجب أن يخشى من الفريق الآخر؟ شريف عبدالفضيل لا نعلم إلى أي ناد ينتمي، لعب شهرا وحيدا في الأهلي وكان (هيموت) من أجل اللعب للزمالك، وهي ليست المرة الأولى التي يسيء فيها للنادي".

وأكمل: "ما قاله عبدالفضيل لن يسعد جماهير الأهلي، أذكره بأنني أول من اعتذرت بعد التصريحات التي أدلى بها أحمد عيد عبدالملك بأنه لا يشجع الأهلي حين يمثل مصر في المسابقات الإفريقية".

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ووجه مرتضى عتابا إلى قناة "أون سبورت" بعد استضافتها محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والذي أكد أن قمة الدوري ستقام في موعدها يوم 24 فبراير الجاري.

وأكد رئيس الزمالك موجها حديثه لفضل: "ما قلته يسير على بيتك ولكن ليس علينا، إقامة المباراة يوم 24 سيضر بالأهلي والزمالك".

وأوضح: "الأهلي والزمالك سيعودان من الإمارات قبل قمة الدوري بيوم واحد، ولدينا مواجهات قوية في دوري أبطال إفريقيا أمام صنداونز والترجي في دوري الأبطال، لن نلعب رغمًا عنا".

وتابع: "من العيب أيضا أن يحبط فضل جماهير الزمالك بعد ما قال إنه لا يزال تذاكر متبقية لجماهير الزمالك في السوبر لم يتم بيعها، أؤكد أن جماهير الزمالك لن تقل عن جماهير الأهلي في المباراة".

وواصل: "(بلاش فتنة)، هل تريد أن تقول أن الزمالك لا يملك شعبية في الإمارات؟، الزمالك شعبيته لا تقل عن الأهلي في أي مكان".

وأتم رئيس الزمالك قائلا: "من الوارد أن يحدث في الإمارات بشأن تذاكر السوبر ما حدث في السيستم الخاص في اتحاد الكرة الذي تم اختراقه".