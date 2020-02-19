مرتضى يوجه تحذيرا للاعبي الزمالك بسبب فيديو "اضرب يا بدري"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وجه مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تحذيرًا إلى لاعبي الفريق الأبيض قبل مواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري، مطالبا بضرورة نبذ التعصب واحترام المنافس.

ويلتقي الزمالك حامل لقب كأس مصر مع الأهلي حامل لقب الدوري يوم الخميس المقبل على ملعب استاد محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقال مرتضى، في فيديو بثته قناة "الزمالك": "أقول للاعبين، لو ربنا كرمكم وتمكنتوا من الفوز على الأهلي فلا هناك داعي لكيد النساء".

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وأضاف: "ما فعله عبدالله جمعة ومحمد عبدالغني بعد الفوز على الترجي في السوبر الإفريقي لن يمر"، في إشارة إلى الفيديو الذي قالا خلاله "اضرب يا بدري".

وأكمل رسالته للاعبي الزمالك قائلا: "أريد الفوز على الأهلي في الملعب، يجب إخراج كل طاقتكم في الملعب من أجل الفوز وليس من أجل توجيه السباب".

وأتم قائلا: "نتمنى رؤية مباراة تليق بمصر وليس الزمالك والأهلي، الفريقان سيقفان على منصات التتويج للحصول على الميداليات الذهبية والفضية، كل لاعبي الأهلي أخواتنا ولا مشكلة معهم".