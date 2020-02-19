المغرب تطلب استضافة نهائي الأبطال والكونفيدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

تقدم الاتحاد المغربي لكرة القدم بطلب للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" من أجل استضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا، ونهائي الكونفيدرالية النسخة الحالية.

وكان "كاف" قد قرر في وقت سابق أن يقام نهائي دوري أبطال أفريقيا وكذلك نهائي الكونفيدرالية لنسخة 2020، على ملعب محايد.

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وجاء بالحساب الرسمي لقناة "الرياضية المغربية" " الجامعة الملكية لكرة القدم تقدم طلبًا رسميًا للكاف من أجل إستضافة نهائي دوري أبطال افريقيا 2020 بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء".

وأضاف التقرير "وفقا لمصدر من الاتحاد المغربي، طلب الاتحاد استضافة نهائي كأس الكونفدرالية بمركب مولاي عبد الله بالرباط".

وسبق وقام "كاف" بمراسلة الاتحادات المختلفة في أفريقيا، بشأن من يرغب في التقدم بطلب لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم 29 مايو، ونهائي الكونفيدرالية يوم 24 من نفس الشهر.