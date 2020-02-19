"أول هزيمة لليفربول في 2020".. تعرف على أبرز أرقام ثلاثاء الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي تعرض فريق ليفربول الإنجليزي لأول هزيمة خلال عام 2020، من فريق أتليتكو مدريد الإسباني بدوري أبطال أوروبا. وخسر ليفربول من أتليتكو مدريد بهدف نظيف سجله ساؤول نجويز، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء بذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا. وشهد ثلاثاء الأبطال، تألق النجم النرويجي إيرلنج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند بعد تسجيله لهدفين في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي. ونستعرض لكم أبرز أرقام ثلاثاء دوري أبطال أوروبا في السطور القادمة: - تعرض ليفربول لأول هزيمة له خلال عام 2020. - لم يخسر أتليتكو مدريد في مباراة إقصائية في دوري أبطال أوروبا على أرضه تحت قيادة دييجو سيميوني. Advertisements - سجل نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان هدفه رقم 34 بدوري أبطال أوروبا. - أتليتكو مدريد لا يخسر أي مباراة عندما يسجل ساؤول نيجويز فيها. - تقاسم إيرلنج هالاند مهاجم دورتموند صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا مع روبيرت ليفاندوفسكي بـ10 أهداف. - ليفربول فشل في التسديد على مرمى الخصم للمرة الأولى بجميع المسابقات هذا الموسم. - بات هالاند أول لاعب يسجل مع ناديين مختلفين بنسخة واحدة بدوري أبطال أوروبا. - أصبح هالاند أصغر لاعب يسجل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا.

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