مصدر بالزمالك لمصراوي: اختبار طبي يحسم موقف حازم وعبد الغني أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد الهواري:

قال مصدر مسؤول ببعثة نادي الزمالك، المتواجدة في الإمارات؛ استعدادًا لمواجهة الأهلي في كأس السوبر المصري، إن اختبار طبي سيُحدد موقف حازم إمام ومحمد عبد الغني لاعبا فريقه من المشاركة في اللقاء.

ومن المقرر أن يلتقي فريق الزمالك نظيره الأهلي في السابعة من مساء يوم غد الخميس ضمن منافسات كأس السوبر المصري بملعب محمد بن زايد في الإمارات.

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المصدر ذاته، أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي مساء اليوم الثلاثاء، أن الثنائي سيخضعا لاختبار طبي لتحديد موقفهما من مباراة السوبر بعد شعورهما بآلام في العضلة الضامة.

ولم يتحدد ما إذا كان سيتمكن الثنائي من المشاركة في لقاء السوبر المقبل من عدمه حتى الآن، وهو ما يحسمه الاختبار الطبي لكلاهما.

ويخوض الزمالك مرانه الرئيسي والأخير غدًا الأربعاء، قبل مواجهة الأهلي يوم الخميس المقبل لتحديد بطل السوبر المصري عن الموسم الماضي.