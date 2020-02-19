بالفيديو.. ملخص لمسات محمد صلاح أمام أتليتكو مدريد في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

شارك محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في خسارة فريقه أمام نظيره أتليتكو مدريد بهدف دون رد، ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وخلال مشاركة صلاح في الشوط الأول شكل نجم الريدز خطورة على فريق أتليتكو مدريد صاحب الأرض.

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وشهد الشوط الأول من المباراة إلغاء حكم المباراة هدفًا لمحمد صلاح بداع التسلل بينما أهدر محمد صلاح فرصة أخرى من داخل منطقة الجزاء.

وانتهى الشوط الأول بتقدم أتليتكو مدريد بهدف نظيف سجله لاعبه ساؤول في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني ظهر صلاح بمستوى جيد وحاول استغلال مهارته في المرور من دفاع أتليتكو مدريد لكنه عجز عن التصويب نجو الشباك، ليخرج في الدقيقة 72 من زمن المباراة.