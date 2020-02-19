الإصابة تهدد ثنائي الترجي بالغياب عن صدام الزمالك بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

تعرض ثنائي الترجي التونسي سامح الدربالي وطه ياسين الخنيسي للإصابة ليصبح موقف مشاركتهما في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك محل شك.

وأعلن نادي الترجي إصابة طه ياسين الخنيسي بالإلتواء في الكاحل ما يستدعي فترة راحة تصل إلى 21 يوماً وبعدها يعود تدريجياً بعد الفحوص الطبية.

Advertisements

وتعرض سامح الدرباي لإصابة عضلية في مباراة السوبر الإفريقي ضد الزمالك ما تطلب فترة راحة إسبوعين قبل العودة من جديد.

ويواجه الزمالك فريق الترجي التونسي في القاهرة يوم 29 فبراير الجاري في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبالإضافة إلى الخنيسي والدربالي، حصل الليبي حمدو الهوني، والمدافع محمد علي اليعقوبي على فترة راحة بقرار مفاجئ من الجهاز الفني بعد مشاورة طبيب الفريق لشعورهما بالإرهاق الشديد.