محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شكل محمد صلاح، خطورة فريق ليفربول خلال الشوط الأول من مباراتهم مساء اليوم الثلاثاء أمام نظيرهم أتليتكو مدريد ضمن منافسات ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.
الشوط الأول شهد إلغاء حكم المباراة هدفًا لمحمد صلاح بداع التسلل بينما أهدر محمد صلاح فرصة أخرى من داخل منطقة الجزاء.
وانتهى الشوط الأول بتقدم أتليتكو مدريد بهدف نظيف سجله لاعبه ساؤول في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.
كانت هذه تفاصيل خبر هدف ملغي وفرصة ضائعة.. بالفيديو: ملخص أول 45 دقيقة لصلاح أمام أتليتكو مدريد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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