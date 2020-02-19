رهان بين ميدو وغالي على مشاركة رمضان بالسوبر ( فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
دخل أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة، في رهان مع حسام غالي، مدير الكرة بنادي الجونة، حول مشاركة رمضان صبحي مع الأهلي في مواجهة السوبر أمام الزمالك.
وسيلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الخميس القادم في استاد محمد بن زايد بأبو ظبي، لتحديد بطل كأس السوبر المصري.
وقال ميدو خلال تواجده في برنامج القاهرة أبو ظبي، إن رمضان صبحي لن يتواجد في تشكيل الأهلي لمباراة السوبر، ولم يكن ضمن اللاعبين المختارين لقائمة الـ 18.
وعلى الجاب الأخر رد حسام غالي على تصريحات ميدو، مشيرا إلى أن رمضان صبحي يتدرب حاليا مع فريق الأهلي وهناك احتمالية لمشاركته أمام الزمالك.
وطالب ميدو مازحا من غالي أن يقوم بتمرين 10 عدات للبطن في حالة مشاركة رمضان صبحي في السوبر، ليرد غالي ضاحكا:" أين سأقوم بالتمرين؟ ليكمل ساخرا في الاستديو؟
وجاء رد ميدو الأخير:" سألعب تمرين 10 ضغط لو لعب رمضان صبحي مباراة السوبر أمام الزمالك".
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