روبرتو كارلوس يحلل مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ينتظر عشاق الكرة المصرية مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك للظفر بلقب السوبر، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في استاد محمد بن زايد بأبو ظبي.

وعلم موقع الخليج 365، أن النجم البرازيلي روبرتو كارلوس، لاعب ريال مدريد السابق، سيتواجد في استديو تحليلي بقناة أون سبورت، لتحليل أداء اللاعبين قبل وبعد مباراة السوبر.

ومن المقرر أن تذاع مباراة السوبر على قناة أبو ظبي الرياضية، بالإضافة لقناة أون سبورت التي سيتواجد بالاستديو التحليلي الخاص بها عدد من النجوم المصريين ويجالسهم النجم البرازيلي روبرتو كارلوس.

واقتربت تذاكر جماهير الزمالك من النفاد قبل 48 ساعة من إقامة المباراة، في الوقت الذي نفذت فيه تذاكر الأهلي بالكامل.