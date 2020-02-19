اتحاد الكرة يعلن نجاح الحكام المشاركين في معسكر تقنية الفيديو

أعلن جمال الغندور رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، نجاح جميع الحكام المشاركين في معسكر تقنية الفيديو خلال الأيام الماضية.

وقال الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن اتحاد الكرة أصبح لديه 17 حكم ساحة، ١٩ حكم فيديو، ١٦ حكم مساعد فيديو، بمجموع ٥٢ حكما. خلال الأيام الماضية.وقال الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن اتحاد الكرة أصبح لديه 17 حكم ساحة، ١٩ حكم فيديو، ١٦ حكم مساعد فيديو، بمجموع ٥٢ حكما.

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