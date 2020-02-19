أرقام قياسية بالجملة لـ "هالاند" نجم دورتموند عقب ثنائية باريس

نجح اللاعب إيرلينج هالاند مهاجم فريق بوروسيا دورتموند الألماني، في معادلة هداف بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، برصيد 10 أهداف لكل منهما، بعد أن سجل هدفين في شباك باريس سان جيرمان منذ قليل.

نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند في قيادة فريق بوروسيا دورتموند الألماني، للفوز على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل،

على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ليعادل هالاند رقم اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ الألماني، الذي استطاع أن يسجل ١٠ أهداف حتى الآن في دوري أبطال أروربا خلال الموسم الحالي.

Advertisements

كما أصبح الدولي النرويجي هو اللاعب الأول في تاريخ دوري

الأبطال الذي يسجل بقميص فريقين في بطولة واحدة، حيث سجل في دور المجموعات لسالزبورج قبل الانضمام في يناير لدورتموند.

أيضًا أصبح هالاند أول مراهق يستطيع تسجيل 10 أهداف في دوري أبطال أوروبا في موسم واحد، ليصير بذلك المراهق الهداف الأفضل في تاريخ البطولة حتى الآن.

رقم قياسي جديد لهالاند حيث سجل 10 أهداف خلال 7 مشاركات في دوري الأبطال هذا الموسم، ليصبح أسرع من وصل لهذا المعدل التهديفي بفارق 4 مباريات أقل عن أفضل السابقين، أدريانو وروبيرتو فيرمينيو وساديو ماني.