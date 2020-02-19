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شاهد.. هالاند يقود دورتموند للفوز على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

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نجح النجم النرويجي إيرلينج هالاند في قيادة فريق بوروسيا دورتموند الألماني، للفوز على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن

منافسات ذهاب دور الـ16 من بطولة .

تقدم هالاند بهدف للفريق الألماني في الدقيقة 69 من عمر المباراة، وعاد الحكم لتقنية الفار، ثم أكد صحته،

ثم تعادل البرازيلي دا سيلفا للفريق الباريسي في الدقيقة 75 من المواجهة.

ورد هالاند سريعًا بهدف ثان لدورتموند في الدقيقة 77 من المباراة.

وانتهت المباراة بفوز بوروسيا دورتموند بهدفين لهدف، وسيلتقي الفريقان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب حديقة الأمراء بفرنسا يوم 11 مارس المقبل.

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