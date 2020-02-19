ميدو يكشف مصير حازم إمام في قمة الأهلي والزمالك بالسوبر

كشف أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق عن موقف حازم إمام الظهير الأيمن للفريق من المشاركة في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي يوم الخميس المقبل.

وأكد ميدو في تصريحات عبر "قناة أبو ظبي" أن حازم إمام بشكل كبير لن يشارك في اللقاء بعدما تحامل على نفسه في مباراة الترجي التونسي الأخيرة

وأكمل اللقاء مصابًا.

وتابع "بشكل كبير سيشارك محمد عبد الغني بدلًا من حازم إمام في الجبهة اليمنى".

وأشار إلى أن مشاركة عبد الغني ستؤمن موقف الزمالك الدفاعي لكنها ستؤثر على الجانب الهجومي بصورة كبيرة.