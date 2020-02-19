الزمالك بزي جديد في السوبر أمام الأهلي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن ظهور الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بالزي الجديد في مباراة القمة أمام الأهلي في بطولة السوبر المصري. ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الخميس المقبل في بطولة السوبر المصري على ستاد محمد بن زايد. في بطولة السوبر المصري على ستاد محمد بن زايد. وأكد الغندور في تصريحات عبر "قناة الزمالك" أن الزمالك تسلم الزي الجديد من الشركة المسئولة عن تصميم الزي على أن يظهر الفريق بالطقم الجديد في مواجهة الخميس. من الشركة المسئولة عن تصميم الزي على أن يظهر الفريق بالطقم الجديد في مواجهة الخميس. وأشار إلى أن الاجتماع الفني المقرر عقده غدًا سيحسم لون الزي الذي سيرتديه الزمالك، موضحًا أن أيًا من الفريقين سيغير لون الشورت الخاص به.

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