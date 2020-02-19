- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تجددت بقوة آمال فريق بتروجت في اعتلاء قمة مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني بعد تغلبه على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الخامسة عشر للمسابقة.
رفع بتروجت رصيده الى 25 نقطة في المركز الثاني متساويا مع الداخلية في الرصيد ويتفوق في المواجهات وبفارق 5 نقاط فقط عن سيراميكا متصدر المجموعة.
وقد زاد من التفاؤل إستمرار انتصارات الفريق البترولي ،وتضيق الفارق كل جولة من جولات المسابقة،حتى ضاق الفارق من 12 نقطة الى 5 نقاط فقط والمتبقي 7 اسابيع بمجموع 21 نقطة.
ويعتبر اللاعبون والجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال اللقاءات السبعة مباريات كؤوس للحاجة الى الفوز فيها بصرف النظر عن نتائج المنافس سيراميكا الذى يواصل نزيف النقاط ويعول الجهاز على معنويات اللاعبين وروحهم القتالية ورغبة الجميع منكبار وصاعدين في تعويض مافات من اهدار نقاط سهلة في الدور الأول.
واسفرت بقية مباريات الجولة عن فوز بتروجت على النصر 3-1 وجمهورية شبين خارج ملعبه على الترسانة 2-1 ومنتخب السويس على النجوم بهدف ، والمريخ على كوكاكولا بملعبه بهدف ،وتعادل سيراميكا مع الزرقا 1-1 ،وتعادل القناة بملعبه مع الداخلية سلبيا.
1-سيراميكا كليوباترا : 30 نقطة
2- بتتروجت: 25
3- الداخلية : 25
4- منتخب السويس 23
5- النجوم 21
6- القناة 20
7- ج شبين 20
8- النصر : 19
9- كوكاكولا: 17
10 الترسانة: 14
11- المريخ 14
12- الزرقا 9
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. بتروجت يشعل صراع الصعود للممتاز.. وبات على مسافة 5 نقاط من الصدارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.