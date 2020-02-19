بالصور.. بتروجت يشعل صراع الصعود للممتاز.. وبات على مسافة 5 نقاط من الصدارة

تجددت بقوة آمال فريق بتروجت في اعتلاء قمة مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني بعد تغلبه على القناة بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة الخامسة عشر للمسابقة.

رفع بتروجت رصيده الى 25 نقطة في المركز الثاني متساويا مع الداخلية في الرصيد ويتفوق في المواجهات وبفارق 5 نقاط فقط عن سيراميكا متصدر المجموعة.

وقد زاد من التفاؤل إستمرار انتصارات الفريق البترولي ،وتضيق الفارق كل جولة من جولات المسابقة

،حتى ضاق الفارق من 12 نقطة الى 5 نقاط فقط والمتبقي 7 اسابيع بمجموع 21 نقطة.

ويعتبر اللاعبون والجهاز الفني بقيادة علاء عبد العال اللقاءات السبعة مباريات كؤوس للحاجة الى الفوز فيها بصرف النظر عن نتائج المنافس سيراميكا الذى يواصل نزيف النقاط ويعول الجهاز على معنويات اللاعبين وروحهم القتالية ورغبة الجميع من

كبار وصاعدين في تعويض مافات من اهدار نقاط سهلة في الدور الأول.

واسفرت بقية مباريات الجولة عن فوز بتروجت على النصر 3-1 وجمهورية شبين خارج ملعبه على الترسانة 2-1 ومنتخب السويس على النجوم بهدف ، والمريخ على كوكاكولا بملعبه بهدف ،وتعادل سيراميكا مع الزرقا 1-1 ،وتعادل القناة بملعبه مع الداخلية سلبيا.

1-سيراميكا كليوباترا : 30 نقطة

2- بتتروجت: 25

3- الداخلية : 25

4- منتخب السويس 23

5- النجوم 21

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6- القناة 20

7- ج شبين 20

8- النصر : 19

9- كوكاكولا: 17

10 الترسانة: 14

11- المريخ 14

12- الزرقا 9