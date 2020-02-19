ساؤول يحقق رقم قياسي مع أتلتيكو مدريد بدوري أبطال أوروبا

واصل اللاعب ساؤول لاعب خط وسط أتلتيكو مدريد تحقيق الأرقام القياسية بدوري أبطال أوروبا. رفع ساؤول لاعب أتلتيكو مدريد رصيد من الأهداف الي ١٠ أهداف بالبطولة الأوروبية، وذلك عقب تسجيله هدف التقدم أمام بالبطولة الأوروبية، وذلك عقب تسجيله هدف التقدم أمام ليفربول ، ليكون ثاني اكثر الاعبين تسجيلًا للأهداف للروخي بلانكوس في الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال بعد لاعب الفريق السابق، أنطوان جريزمان الذي سجل ٦ اهداف بقميص الاتليتكو. ويتقدم أتلتيكو مدريد على ليفربول بهدف دون رد حاليًا خلال الشوط الأول.

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