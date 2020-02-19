أتلتيكو مدريد يتقدم علي ليفربول بهدف نظيف في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول بين ليفربول ونظيره أتليتكو مدريد بتقدم الأخير بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء علي ملعب واندا ميترو بوليتانو، ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

أحرز هدف الشوط الوحيد ساؤول لاعب خط وسط أتليتكو مدريد في الدقيقة الرابعة ،

بعد ان إستغل كرة ركنية جاءت له داخل منطقة الجزاء ليسكن الكرة شيلك أليسون بيكر حارس مرمي الريدز.وحاول ليفربول أن يدرك هدف التعادل في الوقت المتبقي من الشوط الأول بعد أحراز الهدف في مرماهم من خلال العديد من الهجمات التي هددت مرمي الروخو بلانكوس إلا أنهم لم ينجحوا في هز الشباك إلا في كرة واحده سدده محمد صلاح في المرمي ولكن ألغاه الحكم بداعي التسلل.ولكن نجح ديجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد من تنظيم خطوط دفاعاته والمرتبطو بخط الهجوم والوسط، ولعب علي أسلوب تكتيكي بين لاعبيه مما جعله ينجح في تنفيذ بعض الهجمات والتصدي لهجمات خطيره هددت مرمي أوبلاك.