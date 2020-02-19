إصابة لاعب بتروجت في الخلفية

يعاني لاعب بتروجت ايزيكال من اجهاد بالعضلة الخلفية قد تحرمه من المشاركة في لقاء فريقه امام الزرقا الإثنين المقبل بالجولة السادسة عشر لمباريات مجموعة القاهرة بدوري القسم

الثاني

كان اللاعب قد اشتكى من اصابة في الخلفية خلال لقاء اليوم امام النصر اليوم بملعب بتروسبورت ضمن الجولة الخامسة

عشر للمسابقة.

كان بتروجت قد تغلب على النصر بثلاثة اهداف مقابل هدف ورفع رصيده الى 25 نقطة في المركز الثاني متفوقا على الداخلية في المواجهات رغم التساوي في الرصيد، وبفارق 5 نقاط عن سيراميكا المتصدر بـ30 نقطة.