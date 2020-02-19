نتيجة مباراة أتلانتا وفالنسيا فى دوري أبطال أوروبا

يستضيف نادي أتلانتا نظيره نادي فالنسيا، فى أهم مباريات اليوم الأربعاء 19-2-2020، ضمن مواجهات مباراة الذهاب بدور الـ16″دور خروج المغلوب” فى دوري أبطال أوروبا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورت إتش دي 2 بتعليق “خالد البلوشي”، ستنطلق فى تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت مكة المكرمة، 20:00 بتوقيت جرينتش، على ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا) معقل نادي اتلانتا.

نادي أتلانتا تمكن من التاهل لدور الستة عشر من دوري ابطال اوروبا بصعوبة في مجموعة كان يتحكم بها نادي مانشستر سيتي وهي المجموعة الثالثه والتي تصدرها السيتي برصيد 14 نقطة بينما نادي اتلانتا حصد المركز الثاني من المجموعة برصيد سبع نقاط وذلك وبفارق نقطة واحده فقط عن نادي شاختار الذي جاء في المركز الثالث وكان قريب من التاهل.

وقد خاض نادي اتلانتا ست مباريات في دور المجموعات وقد حقق الفوز في مباراتين وقد خسر في مباراتين ايضا وتعادل في مباراة ، ويخوض اليوم مواجهة الذهاب من دور الستة عشر علي ارضية ملعبه ووسط جماهيره وهو يبحث عن تحقيق الفوز في المباراة امام فالنسيا وذلك حتي تكون مباراة الإياب اسهل عليه.

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بينما علي جانب الآخر تمكن نادي فالنسيا من الحصول علي المركز الاول في دور المجموعات من المجموعة الاخيرة، وذلك برصيد 11 نقطة بالتساوي مع تشيلسي صاحب المركز الثاني بنفس عدد النقاط، ولكن بفارق الاهداف عن فالنسيا.

وقد خاض الخفافيش ست مباريات وحقق فيها الفوز في ثلاث مباريات وقد تعادل في مباراتين وتلقي الخساره في مباراة ، واليوم في مواجهة دور الـ16 في اطار لقاء الذهاب والتي يخوضها خارج ملعبه، ويأمل ان يحقق الانتصار من أمام الفريق العنيد نادي اتلانتا في مواجهة سوف تكون صعبه علي فالنسيا خارج ملعبه.

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