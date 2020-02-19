نجاح البنك الأهلي المصري “رياضيًا” بين الرؤية والقيادة “الرشيدة”

يُثقل البنك الأهلي المصري يومًا تلو الآخر بصمته، في رعاية الرياضة المصرية، حيث امتدت يده لدعم 8 اتحادات للرياضات المختلفة، قبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ولا يخفى على أحد الدور البارز الذي يلعبه البنك المصرفي “الأول” داخل مصر، في مساندة الرياضة ودعم الرياضيين، وبطبيعة الحال، هذا الاهتمام نابع من إدارة “مُهتمة” بتقديم خدماتها لتطوير الرياضة المصرية، ولا سيما الرياضات “المُهمشة” جماهيرًا داخل مصر.

بعد رعايته لـ 8 اتحادات رياضية، البنك الأهلي المصري يُبرم اتفاقية مع وزارة الشباب والرياضة

ويشرف نائب رئيس البنك الأهلي المصري الأستاذ “يحيى أبو الفتوح” بنفسه على الملف الرياضي، ودائمًا ما يعطي توصياته بعدم التفكير مرتين، في حال وجود أي فرصة لدعم الرياضة المصرية، وهذا نظرًا لشغفه وتعلقه بالرياضة بمختلف مجالاتها.

ومن ضمن الإنجازات الأخيرة التي أبرمها أبو الفتوح، كان التعاون المتبادل الذي تم مع وزارة الشباب والرياضة، لتطوير لعبة “الاسكواش” ودعم الموهبين في تلك اللعبة، التي تعتبر مصر أحد أنجح دول العالم في ممارستها.

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وسيكون هناك حضورًا بارزًا للبنك خلال دورة طوكيو 2020، من خلال مختلف الفرق والرياضيين، ويأتي في مقدمتهم منتخب كرة اليد المصري، الذي تأهل للمنافسات بالفوز بكأس أفريقيا في شهر يناير الماضي، على حساب تونس، وعلى صدره شعار “البنك الأهلي المصري” يحتضن كعادته العلم المصري.

وفي سياق متصل، لم يغفل مجلس إدارة البنك الأهلي المصري اللعبة الأكثر شعبية “كرة القدم”، ولكن هذه المرة عن طريق دعم نادي البنك الأهلي -مقره حي العجوزة-، الذي ينافس بشراسة هذا الموسم، للتأهل إلى الدوري الممتاز، في ظل منافسته ضمن مجموعة الصعيد بدوري الدرجة الثانية المصري.

ويمر نادي البنك الأهلي بموسم استثنائي، حيث يتصدر جدول ترتيب مجموعة الصعيد، وسط منافسة مع أندية لها باع في البطولة، بفضل الإدارة “المتفهمة” تحت رئاسة النادي اللواء “أشرف نصار”، الذي لا يبخل بوقت أو مجهود لمساندة فريق كرة القدم الناجح بالنادي.