أهداف مباراة بوروسيا دورتموند وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ظفر نادي بوروسيا دورتموند بانتصارًا غاية في الأهمية، على ضيفه باريس سان جيرمان، لحساب ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وانهى الأسود مباراة السيجنال إدونا بارك متفوقين بهدفين مقابل هدف، بفضل الشاب النرويجي اليافع “إيرلينج هولاند” الذي أحرز ثنائية الفريق الألماني.
وأصبح دورتموند في موقف جيد قبل مباراة العودة بعد ثلاثة أسابيع، في حديقة الأمراء بباريس، بينما رفاق “تياجو سيلفا” سيلعبون تحت الكثير من الضغوطات.
واحتاج الفريقان لمرور ساعة من اللعب من أجل هز الشباك، البداية كانت بهدف “سهل” سجله المهاجم النرويجي من متابعة داخل منطقة الجزاء.
ولم تمر أكثر من خمس دقائق حتى استطاع البرازيلي “نيمار جونيور” العودة بالبي أس جي، مستغلاً صناعة رائعة من مبابي.
وعاد هولاند بعدها بدقيقتين ليطلق تصويبة كالمدفع من قدمه اليسرى، سكنت المقص الأيمن للحارس الكوستاريكي “كيلور نافاس” ومنتحت دورتموند الأفضلية حتى النهاية.
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