دورتموند يلدغ باريس سان جيرمان بثنائية هالاند المتألق

تغلب بوروسيا دورتموند على ضيفه باريس سان جيرمان بنتيجة (2-1)، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.



ثنائية دورتموند حملت توقيع هالاند في الدقيقتين 69 و77، بينما أحرز نيمار دا سيلفا هدف سان جيرمان الوحيد في الدقيقة 75.



وغابت الخطورة عن مرمى الفريقين في أول 10 دقائق، قبل أن يهدد نيمار مرمى دورتموند بتسديدة من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.



وحاول رافائيل جيريرو، الرد بتسديدة بعيدة المدى، لكنها حادت عن مرمى الحارس كيلور نافاس.



وشن دورتموند هجمة مرتدة سريعة عن طريق سانشو، الذي انطلق من منتصف الملعب حتى وصوله لحدود منطقة الجزاء، لكنه فضل التسديد على التمرير لأحد زملائه، لتذهب الكرة بعيدة عن المرمى.



وكاد ماتس هوميلز أن يصيب شباك نافاس بضربة رأسية ساقطة، لكنها ذهبت أعلى المرمى، قبل أن يتبين وجوده في التسلل.



وأنقذ نافاس مرماه من فرصة هدف محقق، بعدما تصدى لتسديدة سانشو، الذي حاول وضع الكرة في أقصى الزاوية اليسرى، لكن حارس سان جيرمان كان لها بالمرصاد.



وفي الدقيقة 35، تلقى هالاند تمريرة على حدود منطقة الجزاء، لينطلق بالكرة قبل أن يطلق تسديدة صاروخية بيسراه، سكنت الشباك من الخارج.



ولم يستطع الفريقان، تقديم أي جديد في الدقائق المتبقية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.



وتواصل تألق نافاس ودافع عن مرماه مع بداية الشوط الثاني، بعدما خرج من مرماه وتصدى لفرصة خطيرة من حكيمي.



ووصل مبابي بأول فرصة على مرمى دورتموند في الدقيقة 65، بعدما تلقى تمريرة بينية داخل منطقة الجزاء، ليسدد كرة قوية على الطائر، لكن الحارس رومان بوركي كان لها بالمرصاد.



وعاد الحارس السويسري لإنقاذ مرماه من هدف محقق، بعدما حصل مبابي على تمريرة جديدة من نيمار، ليطلق كرة أرضية زاحفة، أبعدها بوركي ببراعة.



وحملت الدقيقة 69 الأنباء السارة لأصحاب الأرض، بعدما أرسل حكيمي كرة عرضية، قابلها جيريرو بلمسة مباشرة، لكنها اصطدمت بأقدام الدفاع، لتصل إلى هالاند، الذي لم يفوت فرصة وضعها داخل الشباك، محرزًا هدف التقدم لدورتموند.



وسرعان ما نجح سان جيرمان في معادلة النتيجة بعد مجهود فردي من مبابي، تجاوز به مدافعي دورتموند ومرر كرة عرضية إلى نيمار، الذي قابلها بلمسة مباشرة إلى داخل الشباك.



وأشعل هالاند المباراة مجددًا بعد دقيقتين فقط، بعدما سدد كرة صاروخية بيسراه، لم يستطع نافاس التصدي لها، ليتقدم دورتموند بهدف جديد.



وكاد نيمار أن يعادل النتيجة سريعًا بعدما استغل ارتباك مدافعي دورتموند واستخلص الكرة داخل منطقة الجزاء، ليسدد بقوة في القائم الأيمن.



وأهدر حكيمي فرصة تعزيز تقدم أصحاب الأرض بهدف ثالث، بعدما مرر سانشو الكرة له داخل منطقة الجزاء، ليسددها النجم المغربي بقوة، لكنها مرت بجوار القائم.



وفي اللحظات الأخيرة، كاد الفريق الضيف أن يخطف التعادل بضربة رأسية، لكنها علت المرمى، ليطلق الحكم صافرة النهاية بفوز دورتموند (2-1).



المصدر: موقع كورة