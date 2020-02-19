رياضة | الكشف عن حقيقة طلب النادى الأهلى تغيير فندق الإقامة قبل السوبر المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن حقيقة طلب النادى الأهلى تغيير فندق الإقامة قبل السوبر المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد ملعب محمد بن زايد بالإمارات لإستضافة مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلى والزمالك يوم الخميس المقبل الموافق 20 فبراير القادم.

وتحدث سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لمباراة السوبر المصري في الإمارات، عن حقيقة طلب الأهلي لتغيير فندق إقامته في أبو ظبي.

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وكشف العريفي في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "الأهلي لم يطلب نقل فندق إقامته في الإمارات وهذا الكلام عار من الصحة

وكان نادي الزمالك قد طلب تغيير مقر الإقامة عندما وصل للإمارات وتم تغيير الفندق