رياضة | أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - أتلتيكو مدريد 1 × 0 ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح أمام مضيفه فريق أتليتكو مدريد بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد "واندا ميتروبوليتانو" معقل الأتليتي ضمن ذهاب دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

جاء هدف المباراة الوحيد عن طريق ساؤول نيجويز لاعب أتليتكو مدريد في الدقيقة الرابعة من زمن المباراة التي شهدت مشاركة نجم منتخب مصر محمد صلاح مع ليفربول وشارك في 72 دقيقة لكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف وخرج ودخل تشامبرلين بدلا منه.