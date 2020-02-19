رياضة | نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 18 / 2 / 2020.. هالاند يقود دورتموند لإسقاط باريس.. وليفربول يسقط أمام أتلتيكو بالشامبيونزليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات اليوم الثلاثاء 18 / 2 / 2020.. هالاند يقود دورتموند لإسقاط باريس.. وليفربول يسقط أمام أتلتيكو بالشامبيونزليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نتائج مباريات اليوم حيث أقيمت العديد من المباريات الهامة اليوم الثلاثاء 18 / 2 / 2020، أبرزها فوز أتلتيكو مدريد على ضيف ليفربول في دوري أبطال أوروبا.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" نتائج مباريات اليوم الثلاثاء في السطور التالية:

نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا "دور الـ16"

بروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان، نجح هالاند في قيادة دورتموند لفوز صعب أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة 2-1.

أتلتيكو مدريد ضد ليفربول، خطف نادي أتلتيكو مدريد الإسباني فوزًا صعبًا أمام ليفربول الإنجليزي، بهدف نظيف، سجله ساؤول نيجويز.

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نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا "الجولة الثانية"

العين ضد النصر، نجح النصر السعودي في قلب تأخره بهدف إلى تقدم بهدفين أمام مضيفه العين الإماراتي.

التعاون ضد الدحيل، فاجئ التعاون السعودي ضيفه الدحيل القطري بالتغلب عليه بنتيجة 2-0.

السد القطري ضد سبهان أصفهان، سحق السد القطري ضيفه سبهان الإيراني بنتيجة 3-0.

الشارقة ضد بيروزي، سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على مباراة الشارقة الإماراتي وبيروزي الإيراني.